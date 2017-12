Британский полицейский руками удержал фургон от падения с моста

Сотрудник британской дорожной полиции Мартин Уиллис около 15 минут руками удерживал от падения с высоты фургон Iveco с водителем в кабине, повисший на краю моста после дорожно-транспортного происшествия, сообщает The Huddersfield Daily Examiner.



Инцидент произошел 1 декабря на трассе A1 (M) в районе города Лидс в графстве Вест-Йоркшир. Предположительно, водитель фургона не справился с управлением на обледеневшем шоссе, автомобиль пробил ограждение на мосту, перевернулся днищем вверх и стал балансировать "на грани срыва".



При этом водитель оказался зажат в кабине. Как выяснилось позднее, он получил серьезные травмы, но неопасные для жизни травмы, пишет Autonews.



На помощь бросился дежуривший неподалеку патрульный Уиллис. Он схватил перевернувшийся фургон за колесо и удерживал его в таком положении на холодном ветру до прибытия на место ДТП пожарных и спасателей, которые при помощи тросов вернули фургон обратно на дорогу и извлекли водителя из кабины.



"Вы не представляете, какое облегчение я почувствовал, когда приехала помощь", - отметил Уиллис. Пострадавшего водителя фургона отправили в госпиталь в Лидсе.





