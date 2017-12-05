Лишний вес увеличивает риск деменции

Команда ученых обнаружила: из-за лишнего веса риск развития слабоумия повышается на целую треть. Приток крови к мозгу уменьшается. Ему начинает не хватать кислорода, и когнитивные функции ухудшаются. Специалисты проанализировали данные более 1,3 миллиона человек, рассказывает Zee News.



Исследователи установили, что люди с большим Индексом массы тела (ИМТ) в возрасте 50 лет чаще с сталкивались со слабоумием после 70 лет. Рост ИМТ на каждые 5 пунктов повышает риск слабоумия на 16-33%. По словам ученых, поддержание веса в норме может предотвратить или затормозить развитие деменции.



Согласно данным другого исследования, проведенного специалистами из организации Oxon Epidemiology и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, ожирение защищает от деменции. Исследователи выяснили: если ИМТ человека в среднем возрасте увеличивался, то риск развития деменции снижался. Добровольцы с сильным ожирением (ИМТ выше 40) страдали от слабоумия на 29% реже людей с нормальным весом

