На Саакашвили надели наручники и вручили подозрение

В подъезде у Саакашвили клинч - адвокаты при поддержке активистов на лестнице у квартиры стоят напротив спецназовцев и требуют допустить их к клиенту. "Он уже в наручниках, пустите нас к нему", - говорят они. "Саакашвили задержали и вручили подозрение. Он в квартире. Обыск закончился, сейчас силовики будут думать, как его будут отсюда выводить - через крышу или через окна, я не знаю", - говорит нардеп Деревянко.

Люди в балаклавах (предположительно представители СБУ) все еще отказываются показывать документы или представляться, и утверждают, что на месте проведения следственных действий есть адвокат.



Возле здания в центре Киева находится много спецназначенцев. Из-за "следственных действий" временно ограничено движение, журналистов и сторонников Михо не пускают.



Тем временем УНН со ссылкой на источники утверждает, что обыск у Саакашвили проходит по подозрению в финансировании его последних протестных акций в Киеве окружением экс-президента Виктора Януковича.



Также говорится, что обыск проводит ГПУ.



"В рамках уголовного производства относительно возможного финансирования Саакашвили со стороны бывшего окружения Януковича Генпрокуратура с привлечением специальных правоохранительных органов проводит обыск", - сказал собеседник агентства.

