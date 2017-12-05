Страна гигантских зарплат

Мы богатеем не по дням, а по часам. Премьер пообещал минимальную зарплату в 2018 году – 3700 грн. Президент сказал премьеру, чтобы не мелочился и сразу поднимал до 4100 грн. Госстат сообщил, что темпы роста зарплат у нас просто головокружительные: в отдельных отраслях средний размер получки 30 тыс. грн. в месяц. Не понимаю только, почему при таких высоких зарплатах народ массово валит за границу? И почему в рейтинге покупательной способности мы в числе наибеднейших?



Начнем со средней температуры по палате. Общеизвестно, что официальной цифрой средней заработной платы в стране у нас считается 7377 грн., что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты. Эта цифра фигурирует как абсолютная официальная истина с тех пор, как Владимир Гройсман сказал, что “в Украине средняя зарплата превысила 7 тыс. грн.”. Сказал – как отрезал. Никто даже не усомнился.



При этом власть аккуратно подводит нас к мысли, что зарплата в 7,3 тыс. грн. – это просто усредненный математический показатель, а на самом деле мы зарабатываем намного больше. Наши доходы идут вверх семимильными шагами.



По утверждению Госстата, зарплату нам только за этот год подняли на 37,9%. Конкретно в нынешнем октябре по сравнению с октябрем 2016 года рост на 19,9%. Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2016 года наблюдается в Тернопольской области – на 54%, Черновицкой – на 51,4%, Кропивницкой (или Кировоградской, даже не знаю, как сказать правильно) – на 48,9%, Закарпатской – на 48,6%, Хмельницкой – на 48,4%, Херсонской – на 47%, Винницкой и Черкасской – на 46,9%, Сумской и Житомирской – на 46,7%, Ивано-Франковской – на 45,3%, Волынской – на 45,2%, Черниговской – на 44,9%, Львовской – на 44,1% и Полтавской – на 43,3%.



Госстат также сообщает, что в октябре самые высокие зарплаты получали штатные сотрудники авиационного транспорта – 33,7 тыс. грн. в месяц, военные – 15,6 тыс. грн.; работники финансового и страхового сектора – 13,3 тыс. грн., сферы информации и коммуникаций – 12,7 тыс. грн.



А вот о чем Госстат стыдливо умалчивает, так это что намного больше зарабатывают чиновники, депутаты и судьи. Например, максимальная зарплата судей местных судов достигает 126 тыс. грн., апелляционных – 210 тыс. грн. Если учесть, что в стране около 20 тыс. судей, то набегает немалая нагрузка для бюджета.



Не удивительно, что народ, который что-то может делать руками и не заморачиваться относительно условий труда, массово валит за границу. Создавая тем самым две проблемы. Первая – дефицит рабочих мест. О чем бизнесмены рассказывали на недавней встрече с Петром Порошенко, который в свою очередь посоветовал им поднимать зарплаты и дальше

Еще вопросы по поводу наших гигантских зарплат остались? Или уже все и так понятно? Возможно, вы хотели бы узнать, почему в прошлом году розничный товарооборот был больше, чем в этом? Это легко объяснить. Просто у народа еще сохранялся “подкожный жир” с прошлых времен. За год высокие цены на коммуналку, бензин и вообще на все “съели” содержимое загашников. Вот и пришлось затянуть пояса...

В госкомпаниях, госбанках, в “директоратах” реформ в порядке вещей десятки тысяч гривен – у среднего персонала и миллионы – у начальства. Нацбанк, как известно, поднял своим сотрудникам зарплаты до 200 тыс. грн.Однако, что удивительно: по данным опроса рекрутингового портала HeadHunter, 25% работников говорят, что зарплату им вообще не пересматривали как минимум последние года полтора-два; 39% стали получать больше всего на 5-10%, и только каждому десятому зарплату подняли на 30%.Более того, на форумах и в соцсетях собственники отечественного бизнеса признаются, что редко предлагают в крупных городах зарплату выше 10 тыс. грн. А в провинции нормой считается 4-5 тыс. грн. в месяц.Откуда же средний показатель роста зарплат в 38%? Оттуда! От зарплат судей и чиновников, которые сложили с минимальной, разбавили действительно средней – около 4 тыс. грн., и все это разделили на то количество народа, который трудоустроен легально. А сколько работает нелегально!Кстати, я вам скажу сколько. В мае любитель “острого словца” и автор мысли о “прожорливой нации” – министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что “на двух легально трудоустроенных украинцев приходится один, который зарабатывает в тени". Это выходит около 8 млн. человек.Причем половина из них – это работники сельского хозяйства и связанных с сельским хозяйством сфер. Дальше идут строители, торговцы, мелкие предприниматели, сфера услуг, быта, перевозок и т.д. И далеко не все “теневики” получают даже минимальную зарплату, особенно в селе.К слову, опрос украинских наемных работников, проведенный упомянутым выше агентством HeadHunter, показывает, что лишь 54% получают целиком "белую" зарплату, а 46% – полностью или частично "в конвертах". Из них у 77% "черная" составляющая – больше половины или вся зарплата.Причем, в отличие от того, что было в “дореволюционные” времена, доход этих людей очень часто ниже официальной средней зарплаты. Почему? Потому что отечественный бизнес реально находится в “пункте Ж” и едва сводит концы с концами. Как говорил один мой знакомый, “мне убытков на зарплату не хватает”.Не удивительно, что народ, который что-то может делать руками и не заморачиваться относительно условий труда, массово валит за границу. Создавая тем самым две проблемы. Первая – дефицит рабочих мест. О чем бизнесмены рассказывали на недавней встрече с Петром Порошенко, который в свою очередь посоветовал им поднимать зарплаты и дальше.Вторая – риск отмены безвиза, который может сильно огорчить высокооплачиваемый сегмент наших сограждан, уже обзаведшихся новенькими биометрическими паспортами и намылившихся провести летний отпуск в Европе.Напомню, что по соглашению с ЕС, если в первый год действия безвиза на просторах ЕС “затеряется” значительное число украинских граждан, любая страна Евросоюза решением своего парламента может приостановить наш въезд на свою территории по биометрическому паспорту. И ку-ку – дверка в Европу захлопнется. Если она еще не захлопнется раньше, из-за конфликта с поляками и венграми и “дискуссии” с Евросоюзом по лесу-кругляку.Есть еще одно доказательство, что данные Госстата о небывалом росте зарплат – это фейки. Возьмем самые банальные цифры из сводок все того же Госстата. Читаем внимательно. Товарооборот розничной торговли Украины в январе-сентябре 2016 года составил 829,8 млрд. грн. Запомнили? Товарооборот розничной торговли Украины в январе-сентябре 2017 года – 578 млрд. грн. И это при том, что с прошлого года по многим товарным, а особенно продуктовым группам цены заметно выросли.А с января по октябрь 2017 года оборот розничной торговли составил 651 млрд. грн. То есть за 10 месяцев этого года наторговали меньше, чем за 9 месяцев прошлого. Хотя зарплаты якобы выросли на 38%! На что же мы их потратили?!Любопытно, что по подсчетам общественной организации «Публичный аудит», в долларовом эквиваленте потребление в Украине обвалилось почти в 4 (!) раза. Действительно 829,8 млрд. грн. за 9 месяцев прошлого года – это $32,4 млрд., 578 млрд. грн. в этом году – $22,3 млрд. В то же время в январе-сентябре 2013 года потребление составило 638,1 млрд. грн., что при курсе 8 грн. за доллар и инфляции 0,5% равнялось $80 млрд. Не удивительно, что в рейтинге европейской покупательной способности “GfK Purchasing Power Europe 2017” мы заняли аккурат последнее место, следом за Молдовой.Более того, есть такой интересный показатель, который, на первый взгляд, никакого отношения к покупательной способности населения не имеет, но на самом деле напрямую с ней связан. Это – прямые иностранные инвестиции (ПИИ). По данным Госстата, за три квартала 2017 года приток ПИИ составил всего лишь $1,2 млрд., хотя в 2016 году было $3,8 млрд., в 2015 году – $2,8 млрд.Ну, секрет фокуса с инвестициями в 2015-2016 гг. я вам объясню: это Нацбанк поднял для банков нормативы капитализации, и материнские структуры закидывали в свои украинские “дочки” недостающие деньги, чтобы Валерия Гонтарева их не закрыла. Плюс бизнес достраивал и “доигрывал” те проекты, которые были начаты до евромайдана. Если половину ТРЦ построили, не будешь же ты его бросать на полдороги.Новые же проекты, ориентированные на потребительский рынок, практически не запускаются. Недавно прочитал интервью изданию delo.ua генерального директора компании, которая представляет тут торговые марки Bosch, Siemens и Gaggenau.На вопрос “Рассматривает ли компания BSH Hausgeräte возможность производства комплектующих для техники в Украине?” он ответил: “Могу сказать откровенно – пока что нет. Как я отметил выше, во-первых, потому, что не можем найти нужного качества комплектующих. Во-вторых, по причине низкого спроса. Любой международный концерн, принимая решение о строительстве завода в стране, прежде всего оценивает возможности реализации продукции на локальном рынке”.Еще вопросы по поводу наших гигантских зарплат остались? Или уже все и так понятно? Возможно, вы хотели бы узнать, почему в прошлом году розничный товарооборот был больше, чем в этом? Это легко объяснить. Просто у народа еще сохранялся “подкожный жир” с прошлых времен. За год высокие цены на коммуналку, бензин и вообще на все “съели” содержимое загашников. Вот и пришлось затянуть пояса...