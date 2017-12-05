Сторонник Саакашвили предпринял попытку самосожжения под его домом

Утром 5 декабря после того, как в жилье Михаила Саакашвили на улице Костельной прошел обыск и его увезли сотрудники СБУ, один из его сторонников предпринял попытку самосожжения. Видео выложил в сеть журналист Евгений Руденко.



На видео видно, что перед домом лидера "Руха новых сил" проходят стычки его сторонников с силовиками. Один из мужчин в камуфляже забрался на газовую трубу и начал поливать себя жидкостью из бутылки, заявив, что подожжет себя.



На трубу следом за ним поднялись двое мужчин, которые стащили его и забрали бутылку.



Обыск проходит в рамках уголовного производства по политикам-беглецам, которые могли финансировать акции Саакашвили.







