Саакашвили может грозить от трех до пяти лет заключения

Санкция статьи, по которой экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили во вторник предъявили подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.



При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранители, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.



В Службе безопасности сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.



Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.



Ранее украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на несколько источников в силовых структурах страны сообщило, что власти Украины приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.



В воскресенье в центре Киева прошли организованные Саакашвили марш и митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко. По данным полиции, в митинге приняли участие около 2,5 тысячи человек.

