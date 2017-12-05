В Тбилиси не исключают экстрадиции Саакашвили в Грузию

Задержание экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в Киеве является нарушением законодательства Украины, заявил адвокат Бека Басилия, защищающий его интересы в грузинском суде.



"Настолько незаконны действия украинских властей, что они вполне могут экстрадировать Саакашвили в Грузию, где против него в суде ведутся несколько судебных процессов", - сказал адвокат во вторник журналистам.



По его словам, в настоящее время в ускоренном порядке рассматриваются в суде дела о превышении М.Саакашвили служебных полномочий. В частности, дело о досрочном помиловании на посту президента Грузии обязанностей четырех задержанных сотрудников полиции, осужденных за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвилани.



"Прокуратура прямо заявила, что до конца декабря по этому делу будет вынесен приговор. Процессы в Украине подозрительно совпадают с этим судебным процессом против Саакашвили в Грузии", - сказал Б.Басилия.



Как заявила журналистам председатель юридического комитета парламента Грузии Эка Беселия, возможная экстрадиция М.Саакашвилии в Тбилиси может произойти в рамках двустороннего межгосударственного сотрудничества.



"Насколько я знаю, требование по экстрадиции Саакашвили было послано как министерством юстиции, так и прокуратурой украинской стороне. В Грузии ранее судом по одному из возбужденных против него дел было вынесено решение о его задержании и предварительном заключении, в случае появления на грузинской территории", - сказала Э.Беселия.



Во вторник утром сотрудники правоохранительных органов пришли в Киеве с обысками домой к М.Саакашвили и задержали политика на крыше этого здания, а затем вывели его и посадили в микроавтобус. Сторонники М.Саакашвили пытались препятствовать правоохранителям, между ними возникали локальные стычки.



Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ), М.Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса - "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



"Правоохранители в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления", - сообщил пресс-центр.



Планируется его допрос следователями.

