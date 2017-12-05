Илон Маск показал карту тоннелей Boring company

Основатель компаний Tesla и SpaceX опубликовал карту тоннелей Boring company, которые планируют создать под Лос-Анджелесом, передает ScienceAlert.



На карте красным отмечен тоннель тестовых запусков, синим - потенциальные маршруты после расширения системы для общего пользования. При этом суммарная длина сети составит порядка 100 километров.







Сообщается, что по тоннелям также смогут перемещаться и те пассажиры, которые не имеют собственных транспортных средств. Они смогут использовать для этого специальные капсулы.



Эти тоннели также планируют использовать в высокоскоростной железнодорожной системе Hyperloop, благодаря которой можно будет путешествовать со скоростью 1125 км/час.

