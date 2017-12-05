Нардеп: есть подозрения, что команду Саакашвили финансировали представители Януковича

Сегодня получены доказательства, что финансирование протестных акций экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили происходило представителями команды Виктора Януковича, в частности, олигархом Курченко. Об этом выступая с трибуны парламента заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.



"С учетом того, что сегодня получены доказательства финансирования протестных акций Саакашвили представителями команды Виктора Януковича, в частности, олигархом Курченко, я призываю народных депутатов проголосовать за приглашение в Верховную Раду, на сегодняшнее вечернее заседание, руководителей Службы безопасности, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры ", - заявил Артур Герасимов.



Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

