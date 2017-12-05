Полиция расследует избиение милиционера нардепом Парасюком в суде

Правоохранители начали досудебное расследование из-за того, что внефракционный нардеп Владимир Парасюк ударил полицейского во время судебного заседания в Мариуполе.



Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Донецкой области.



В ведомстве рассказали, что инцидент между Парасюком и правоохранителями произошел вчера, во время заседания Апелляционного суда относительно изменения меры пресечения двум экс-добровольцам, подозреваемым в разбойном нападении. Тогда нардеп ударил одного полицейского и повредил технику другому.







Во время этого правоохранители были при исполнении служебных обязанностей и снимали судебное заседание на видео. Таким образом нападение на них Парасюка они также сняли.



"Сотрудник полиции обратился в больницу, где ему было диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб", - подчеркнули в полиции.



Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам угрозы или насилия в отношении правоохранителя. В этом деле начали досудебное расследование.

