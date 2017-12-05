Сторонники Саакашвили возводят баррикаду

Сторонники экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили продолжают блокировать на ул.Трехсвятительской в центре Киева автомобильный кортеж правоохранителей, в котором находится задержанный политик, и силой пытаются оттеснить правоохранителей от машин.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе длящегося какое-то время противостояния сторонники М.Саакашвили начали выкорчевывать брусчатку, а также скидывать на дороге в кучу мусорные баки и прочий мусор, формируя импровизированную баррикаду.



Реагируя на эти действия, правоохранители попытались оттеснить собравшихся сторонников политика от автомобильного кортежа. Им это частично удалось, однако толпа прорвала колонну правоохранителей, в результате чего возникла потасовка, в ходе которой в отношении сотрудников правоохранительных органов применяли физическую силу.



Впоследствии правоохранителям удалось сомкнуть ряды, однако блокирование машин силовиков продолжается. В ответ на это сторонники политика начали бросать в них пустые стеклянные бутылки и камни.



Спустя некоторое время со стороны Владимирской горки прибыла еще одна колонна силовиков, которая начала оцеплять активистов, блокирующих автомобили.



Противостояние у микроавтобуса, в котором находится М.Саакашвили, в настоящее время продолжается.

