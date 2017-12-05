У довереного лица Саакашвили изъяты свидетельства о получении средств от Курченко

Соратник лидера партии "Рух новых сил", Михеила Саакашвили Северион Дангадзе был задержан при попытке покинуть территорию Украины, у него изъяты документы, свидетельствующие о получении средств от скрывающегося в РФ соратника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"Было установлено, что он на машине своей знакомой пытается покинуть Украину, двигаясь на большой скорости из Киева в сторону России. На посте полиции возле г.Лубны он был задержан сотрудниками прокуратуры, а позже и сотрудниками СБУ", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве.



"Дангадзе был задержан, допрошен, ему предъявлено первое подозрение, сегодня будет предъявлено второе. Все подозрения сводятся к ст.110 Уголовного кодекса – госизмена, и ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности - ИФ)", - добавил генпрокурор.



Ю.Луценко отметил, что еще 2 декабря правоохранители во Львове пытались задержать С.Дангадзе, однако он убежал на стоянке супермаркета, однако был задержан сопровождавший его мужчина.



"Имя его Назар, он работает постоянным консультантом в парламентском комитете по вопросам антикоррупционной политики. Он был задержан с сумкой, полной документов, в которых указано, куда тратились деньги С.Курченко – на автобусы, телевидение, питание, подкуп разных лиц, в том числе журналистов", - рассказал генпрокурор.



Ю.Луценко также проинформировал, что в ходе обысков на квартирах, где проживал С.Дангадзе, были обнаружены множество материалов, а также паспорт гражданина Украины М.Саакашвили.

