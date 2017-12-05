СМИ: С начала года стоимость топлива в Украине подскочила на 20%

Стоимость бензинов А-92 и А-95 на украинских АЗС за 11 месяцев 2017 года (январь-ноябрь) выросла на 4,35 грн/л (+19,1% и +18,5% соответственно), а дизельное топливо подорожало на 4,59 грн/л (+21,9%). Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины.



Так, по состоянию на 1 декабря 2017 года средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 на АЗС составляет 27,08 грн/л и 27,85 грн/л. Средняя розничная цена на дизельное топливо составляет 25,59 грн/л.



При этом, по состоянию на понедельник, 4 декабря, максимальные цены на топливо среди крупных сетевых операторов зафиксированы на АЗС под брендами OKKO, WOG и SOCAR. Стоимость бензинов и дизтоплива на данных заправках находится на уровне: А-92 – 28,99 грн/л, А-95 – 29,99 грн/л, А-95 Премиум – 30,99 грн/л, ДТ – 27,49 грн/л, ДТ Премиум – 28,49 грн/л.

