Прокуратура будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для Саакашвили

Преступления, которые инкриминируются экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили, позволяют ходатайствовать органам прокуратуры об избрании судом политику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.



В ходе брифинга во вторник в Киеве Ю.Луценко сообщил, что украинские правоохранители подозревают М.Саакашвили статью 256 УК Украины - Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. Это, по словам генпрокурора, дает правоохранителям ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте политика.



Вместе с тем, по его словам, соратник М.Саакашвили Северион Дангадзе был задержан при попытке покинуть Украину, у него были изъяты документы, свидетельствующие о получении средств от беглого соратника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко.



"Было установлено, что он на машине своей знакомой, пытается покинуть Украину, двигаясь на большой скорости из Киева в сторону России. На посте полиции возле г.Лубны он был задержан сотрудниками прокуратуры, а позже и сотрудниками СБУ. Дангадзе был задержан, допрошен, ему предъявлено первое подозрение, сегодня будет предъявлено второе. Все подозрения сводятся к ст. 110 УК – госизмена, и ст. 256", - сказал Ю.Луценко.



По словам генпрокуратура, совокупность этих подозрений позволяет прокурорам ходатайствовать в суде о мере пресечения для С.Дангадзе в виде ареста.



"Завтра, очевидно, состоятся суды, на которых мы будем ходатайствовать о безальтернативном аресте С.Дангадзе, который подозревается по ст. 256 и 110 (госизмена, санкция по этой статье не предусматривает другой меры пресечения, кроме ареста). Господину Саакашвили будет предъявлена 256 статья, без 110, санкция по которой позволяет нам, и мы намерены завтра это сделать в суде, ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с электронным браслетом", - подчеркнул Ю.Луценко.



Он добавил, что считает такие намерения следствия законными и обоснованными.

