Сейчас речь идет о допросе Саакашвили, а не о его экстрадиции - генпрокурор

Украинские правоохранительные органы в настоящее время не рассматривают возможность экстрадиции лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, а намерены провести его допрос, утверждает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко



"Речь не идет о депортации или экстрадиции, сейчас речь идет о допросе подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, и будет ответственность. Виновным будет лишь тот человек, которого виновным признает суд. Сейчас Саакашвили на полпути к статусу подозреваемого", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве.



При этом генпрокурор подчеркнул: "Любой украинский политик, который ради собственной политической цели устанавливает контакты с Януковичем и его окружением, чтобы использовать украденные в Украине средства для захвата власти, перестает быть политиком. Он переходит в статус подозреваемого по уголовному производству".



"Михеил Саакашвили по своим контактам с ОПГ Януковича, который, очевидно, финансировал его политическую деятельность в Украине, перешел грань политика. Никаких скидок в такой ситуации, при такой деятельности Саакашвили быть не может", - резюмировал Ю.Луценко.



Как сообщалось ранее, председатель юридического комитета парламента Грузии Эка Беселия заявила, что возможная экстрадиция М.Саакашвилии в Тбилиси может произойти в рамках двустороннего межгосударственного сотрудничества. "Насколько я знаю, требование по экстрадиции Саакашвили было послано как министерством юстиции, так и прокуратурой украинской стороне. В Грузии ранее судом по одному из возбужденных против него дел было вынесено решение о его задержании и предварительном заключении, в случае появления на грузинской территории", - сказала она.

