Саакашвили назвал "наглой ложью" выдвинутые против него обвинения

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес.



"Заявление генерального прокурора — наглая ложь с целью дискредитации Саакашвили и всего протестного движения в Украине… Саакашвили предсказал такой сценарий и предупредил, что власть готовит фальсификации "доказательств", чтобы начать уголовное дело на заказ Порошенко", — говорится в заявлении Саакашвили на его странице в Facebook.

