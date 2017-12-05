Полторак констатирует наращивание сотрудничества Украины с НАТО

Сотрудничество Украины и НАТО наращивается, несмотря на непроведение в декабре заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак. "У нас в этом плане полное взаимопонимание, я общался со многими министрами обороны стран Альянса. Недавно в Ванкувере (Канада) у меня были встречи с 40-а министрами обороны, двусторонние встречи я провел с 10-ю министрами обороны, из них 8 – министры стран НАТО.



В ходе встречи с польским коллегой, с коллегой из США было подтверждено, что у нас нет никаких проблем в общении, у нас, наоборот, идет наращивание нашего сотрудничества", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и телеканалу "1+1".



С.Полторак подчеркнул, что надеется на проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров уже в начале 2018 года.



"Относительно проведения комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Эта работа запланирована на следующий год, с самого начала года. Заседания Комиссии в декабре не будет, но у нас был ряд очень важных двусторонних и многосторонних встреч. И главнейшая – заседание Комиссии Украина-НАТО в июле в Киеве, визит генсека Йенса Столтенберга", - сказал он.



При этом министр подчеркнул: "Наше взаимодействие только наращивается. Наш потенциал имеет перспективы для увеличения. Поэтому тут проблем никаких нет".

