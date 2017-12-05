Поддерживающие Саакашвили политики должны понести политическую ответственность - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что политики, которые поддерживают протест против задержания лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, должны понести политическую ответственность за кампанию, развернутую против правоохранителей, а те, кто был участником действий, финансированных скрывающимся в РФ бизнесменом Сергеем Курченко, ушли из политики.



Генпрокурор на брифинге в Киеве во вторник рассказал, что на месте противостояния находятся народные депутаты, "которые организовывают приближенных к себе людей для того, чтобы закон в Украине в отношении Саакашвили не действовал".



"Шабаш Саакашвили, и те народные депутаты, которые сегодня лежат под колесами автомобилей СБУ, не давая человеку, который после обнародования сегодня записей, обоснованно подозревается в сотрудничестве с организованной преступной группировкой, прибыть на место допроса… Очевидно, политическая ответственность должна быть для тех политиков, которые уже сегодня развернули кампанию против правоохранительной системы Украины, которая, якобы, проводит политические репрессии", - сказал он.



Ю.Луценко убежден, что "никто не имеет права прикрываться своим мандатом", чтобы избежать ответственности.



"Поэтому я был бы очень счастлив, если бы сегодня политические силы Украины приняли свое решение. А в любой цивилизованной стране, на опыт которых ссылался Саакашвили и его сторонники, после обнародования этих материалов (генпрокурор имеет в виду аудиозаписи, обнародованные на брифинге) немедленно бы последовали политические отставки, в том числе известных политиков, которые втянулись в эту аферу, щедро финансированную пророссийскими олигархами", - сказал генпрокурор.



"Как человек, не как генпрокурор, я жду мужественных шагов со стороны политиков, которые были участниками финансированными Курченко шапито Саакашвили", - резюмировал Ю.Луценко.



Как сообщалось, ранее Ю.Луценко на брифинге сообщил, что М.Саакашвили получил от С.Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудио- и видеоматериалы в подтверждение своих слов.

