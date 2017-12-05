Отчеты представителей СБУ, НАБУ и САП в Раде могут быть перенесены - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий допускает, что парламент, заслушав во вторник генерального прокурора Украины Юрия Луценко, на среду перенесёт отчеты представителей Службы безопасности Украины (СБУ), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



"В 16.00 мы начнём с доклада генерального прокурора, будут все иметь возможность задать вопросы... Если мы не успеем, то мы на среду перенесем отчеты", - сказал А.Парубий, закрывая утреннее пленарное заседание парламента во вторник.



Спикер пояснил, что заслушивать доклад генпрокурора будут по схеме "полной процедуры" рассмотрения: 20 минут отводится на доклад, 25 минут на вопросы от фракций и 15 минут на вопросы от народных депутатов.



Как сообщалось, народные депутаты Украины на заседании Верховной Рады во вторник проголосовали за приглашение на пленарное заседание руководства ряда правоохранительных органов Украины - генерального прокурора Украины Юрия Луценко, его заместителя - главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холотницкого, директора НАБУ Артема Сытника и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий проинформировал, что силовиков планируется заслушать в 16:00 на вечернем пленарном заседании во вторник. Он также отметил, что первым выступит Ю.Луценко.



Перед этим зампредседателя фракции БПП Сергей Березенко сообщил, что в Верховной Раде в 16.00 ожидают Ю.Луценко и представителей силовых структур. По словам парламентария, они доложат депутатам о ситуации вокруг лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, а также по событиям, связанным с деятельностью НАБУ и САП. При этом депутат напомнил, что руководителя НАБУ в настоящее время нет в Украине, но в парламент должен прийти его заместитель.



4-6 декабря в Вашингтоне (США) проходит Глобального форума по возвращению активов, в котором участвуют, в частности, А.Сытник и Н.Холодницкий.

