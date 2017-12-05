Небоевые потери ВСУ в текущем году уменьшились в 5 раз – глава Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует уменьшение небоевых потерь в Вооруженных силах Украины в 5 раз.



"Проблема небоевых потерь существует и во всех армиях мира, и у нас. Если сравнить с предыдущими годами, то количество таких потерь уменьшилось в 5 раз. В этом году у нас 90 таких случаев. И это прогрессивная динамика. Хотя еще не все сделано и командирами на местах, и специалистами по отбору личного состава", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и телеканалу "1+1".



Полный текст интервью будет обнародован на главной странице агентства в разделе "Эксклюзивные интервью".

