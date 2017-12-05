Испания отозвала международный ордер на арест экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона

5 декабря Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых министров его правительства, которые находятся в Бельгии.



Решение было принято в связи с тем, что все пятеро объявили о желании вернуться на родину для участия в досрочных выборах в парламент Каталонии 21 декабря. Ордер на их арест в самой Испании не аннулирован, пишет Deutsche Welle.



Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон и четверо министров его правительства уехали в Бельгию после того, Мадрид не признал независимость Каталонии, объявленную по итогам референдума, и ввел в регионе прямое управление.



За организацию референдума власти Испании обвинили Карлеса Пучдемона и других отстраненных от власти каталанских лидеров Каталонии в мятеже и растрате бюджетных средств. В стране им грозит до 30 лет лишения свободы.



3 ноября суд в Мадриде выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников. После этого они сдались бельгийским властям и были отпущены под подписку о невыезде.

