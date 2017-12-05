США призывают стороны противостояния в центре Киева избегать насилия
США призывают сторонников лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили и правоохранителей избегать насилия. "Мы призываем стороны разрядить напряжение и избегать насилия. Мы пристально следим за ситуацией и ожидаем, что следствие будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины"...
...говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттер во вторник.
Источник: Интерфакс-Украина
15:36