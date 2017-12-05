Глава Нацполиции предупреждает о возможных провокациях под Радой

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев обратился к участникам митинга, который проходит на площади Конституции в Киеве, с предостережением от любых провокационных действий со стороны активно настроенных граждан.



"Полиция предостерегает от любых провокационных действий со стороны активно настроенных граждан. Возможны провокации, как к самим участникам митинга, так и по отношению к прохожим", - написал С.Князев в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.



Он напомнил о ситуации, произошедшей 24 августа 2018 года на ул.Грушевского в центре Киева, когда радикально настроенные молодые люди применили боевую гранату и были ранены три человека.



"Призываю граждан соблюдать закон, а полиция, в свою очередь, обеспечит охрану публичной безопасности во время массовых мероприятий", - добавил глава Нацполиции Украины.

