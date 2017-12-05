Показ "Карточного домика" возобновят без Спейси

Производство шестого и последнего сезона сериала "Карточный домик" возобновят в следующем году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.



Показ политической драмы был приостановлен в октябре в связи с обвинениями в сексуальном проступке против звезды сериала Кевина Спейси.



О решении заявил начальник отдела контента Netflix Тед Сарандос накануне.



В ноябре Netflix заявила, что не будет продолжать сериал, если Спейси останется. Продюсер Media Rights Capital приостановил его.



В сезоне с восемью эпизодами основное внимание будет уделено еще одной звезде сериала Робин Райт. Дата выпуска сезона не объявлена.



Netflix заявила, что решение закончить сериал было принято до того, как Спейси обвинили в попытке соблазнить подростка в 1986 году. Он сказал, что не помнил об этом, но после этого последовали обвинения других людей.



Представитель Спейси сказал, что актер собирается лечиться.

