Выбрана модель года

В Лондоне вручили премии Fashion Awards лучшим британским и зарубежным модельерам и моделям. Статус модели года достался британке Адва Абоа (Adwoa Aboah), сообщает The Telegraph.



Ее основной соперницей была 16-летняя Кайя Гербер. Премия «Дизайнер года» присуждена Рафу Симонсу, а Донателла Версаче была признана иконой моды.



Адва Абоа — британская модель, феминистка и активный борец за права людей с ментальными болезнями.



Церемонию награждения самой престижной премией в модной индустрии Fashion Awards 2017 в Royal Albert Hall 4 декабря провели персонаж «Маппет-шоу» Мисс Пигги и редактор и модный эксперт Дерек Бласберг (Derek Blasberg).

