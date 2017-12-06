Луценко анонсировал закрытие "ряда пророссийских СМИ" до Нового года

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что до Нового года в стране будет закрыт ряд пророссийских СМИ. Об этом он сказал во вторник в Верховной раде.



"Я очень надеюсь, что к Новому году подарком для всех честных украинцев будет прекращение функционирования пророссийских средств массовой информации, которые загрязняют мозги отдельных доверчивых украинцев", - заявил Луценко, не уточнив, о каких СМИ идет речь.



"Мы уже прошли соответствующую процедуру и ждем вступления в законную силу такого решения", - добавил он.

