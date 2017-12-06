Опубликован список запрещенных на Украине российских книг

Члены Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания 5 декабря одобрили решение о запрете ввоза на Украину ряда российских книг. В список "запретных произведений" попали книжки "Богатырские русские сказки" и "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, на Украину теперь запрещено ввозить:



"Большая энциклопедия школьника" (Шон Конноли)



"Сталинград" (Энтони Бивор)



"Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать" (Надежда Жукова),



"Путешествие на Восток наследника цесаревича" (Эспер Ухтомский),



"История Росийского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы"



"История Росийского государства. Ордынский период. Часть Азии" (Борис Акунин),



"Записки княгини Дашковой" (автор не указан),



"Мемуары" (Княгиня Мария Павловна),



"Дневник. 1917 - 1919" (Барон Будберг),



"Дневник 1873 - 1882" (Дмитрий Милютин),



"Воспоминания" (Анна Вырубова),



"Химия" (Майлен Константиновский),



"Звёзды на небе" (Эллина Быстрицкая),



"Михаил Кутузов: стратегия победы" (автор не указан),



"Православие. Честный разговор" (протоиерей Всеволод Чаплин)



"Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" (Борис Соколов)



"Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях (автор не указан)

"Богатырские русские сказки" (автор не указан)



"Записные книжки дурака" (Евгений Янович Сатановский).



"700 новых устных тем по английскому языку" (Клим Я.О.)



