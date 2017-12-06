Луценко: Саакашвили имеет статус "сбежавшего из-под стражи"

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили имеет статус "сбежавшего из-под стражи", прокуроры могут просить для него более жесткой меры пресечения вместо домашнего ареста.



"Статус Саакашвили — человек, который сбежал из-под стражи. Это ставит под сомнение возможность гуманной прокуратуры завтра или в следующие дни после объявления подозрения предложить ему домашний арест. Мы будем над этим крепко думать, но думать, в первую очередь, об украинском государстве", — сказал Луценко, выступая во вторник в Верховной раде.



Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с политиком к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства генпрокуратуры и СБ Украины.



В Службе безопасности Украины ранее сообщили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела, возбуждённого по части первой статьи 256 УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Генпрокурор Украины Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал ложными эти обвинения.

