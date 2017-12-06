ГПУ сообщила о подозрении еще двум сотрудникам НАБУ

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении двум сотрудникам Национального антикоррупционного бюро. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebook.



"5 декабря 2017 заместитель генерального прокурора Украины Юрий Столярчук сообщил о подозрении еще двум сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины", - сказано в сообщении.



Как отмечается, Генпрокуратура инкриминирует работникам НАБУ предоставление неправомерной выгоды должностному лицу и провокацию взятки. Первое подозрение детективу НАБУ под прикрытием, ранее задержанному СБУ и ГПУ во время выполнения одного из этапов спецзадания, было сообщено 30 ноября.



"Еще раз подчеркиваем, что ни один из сотрудников НАБУ никогда не провоцировал подкуп должностного лица Государственной миграционной службы Украины или других государственных органов", – отметили в ведомстве.



Напомним, 29 ноября правоохранители задержали агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.



В свою очередь, в НАБУ обнародовали фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных во время проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации по внедрению детектива под прикрытием в организованную преступную группировку, действовавшую в Государственной миграционной службе Украины.

