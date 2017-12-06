Совет фракции БПП призывает Залищук, Лещенко и Найема покаяться

Совет фракции "Блок Петра Порошенко" просит своих однопартийцев – народных депутатов Светлану Залищук, Сергея Лещенко и Мустафу Найема публично объяснить свои призывы украинских граждан к участию в акциях протеста, организованных лидером партии "Рух новых сил" Михеилом Саакашвили за деньги опального украинского бизнесмена Сергея Курченко.



"Мы требуем публично объяснить всем украинскому обществу, избирателям, которые отдали за вас свои голоса, свою позицию и мотивацию при подстрекательстве украинских граждан к акциям протеста, организованным за украденные у граждан деньги", - сказано в заявлении совета фракции БПП, которое распространила пресс-служба партии во вторник.



Также совет фракции БПП призвал С.Залищук, С.Лещенко и М.Найема дать показания правоохранительным органам, которые "помогут быстрее завершить следствие и привлечь всех к ответственности".



"Оценку антигосударственной деятельности Саакашвили и его команды вскоре даст украинский суд. Своих коллег мы призываем покаяться и признать свою ошибку. В противном случае, во фракции "Блок Петра Порошенко", членами которой вы являетесь, будут все основания считать, что с самого начала своей депутатской деятельности вы руководствовались целью: удовлетворение своих собственных амбиций, даже путем предательства Украины в пользу России, стремящейся уничтожить нас как независимое, суверенное европейское государство", - сказано в заявлении.



Кроме того, совет фракции БПП выразил благодарность Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре "за оперативную, слаженную работу, благодаря которой, украинское общество получило убедительные доказательства сотрудничества М.Саакашвили с командой Виктора Януковича, конкретно – С.Курченко".



"Акции протеста имели целью одно - государственный переворот, дискредитацию Украины, народа, власти, правоохранительных структур", - сказано в заявлении совета фракции.



Ранее в этот день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что следствие вызовет на беседу ряд народный депутатов в связи с действиями, которые привели к незаконному освобождению задержанного правоохранителями во вторник утром М.Саакашвили.

