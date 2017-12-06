Netflix сократит число эпизодов в заключительном сезоне "Карточного домика"

Заключительный сезон популярного сериала "Карточный домик" будет состоять не из 13, как предполагалось, а всего из восьми эпизодов, при этом исполнитель главной роли Кевин Спейси уже не появится на экране.



По данным Variety, сюжет последнего сезона будет построен вокруг героини Робин Райт - супруги эксцентричного президента США Фрэнка Андервуда. Съемки начнутся в январе.



Представители Netflix никак не прокомментировали ожидания фанатов по поводу замены исполнителя главной роли на актера Кевина Джеймса. При этом стало известно, что создатели политический драмы не могут отстранить Спейси от съемок, несмотря на скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах. Дело в том, что контакт оскароносного актера не содержит обязательств по поводу этичного поведения, и уволить Спейси можно только в том случае, если он будет "недоступен" или "непригоден" для съемок.



Напомним, съемки популярной политической драмы были приостановлены в конце октября, когда исполнитель главной роли Кевин Спейси был обвинен в многочисленных сексуальных домогательствах. Сначала в MRC и компании Netflix говорили о необходимости разбирательства, а затем сообщили о разрыве контракта с оскароносным актером. Фанаты сериала создали онлайн-петицию с просьбой доверить исполнение роли президента США Фрэнка Андервуда актеру Кевину Джеймсу. Она собрала более 40 тысяч подписей.







