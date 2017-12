Google выпустила облегченную версию Android Oreo

Компания Google объявила о выходе облегченной версии мобильной OC Android 8.0 Oreo, которая предназначена для смартфонов со скромными техническими характеристиками, пишет The Verge.



Система под названием Android Go была специально разработана для недорогих устройств с объемом оперативной памяти 512 МБ или 1 ГБ (большинство более продвинутых смартфонов, включая флагманы, имеет ОЗУ объемом от 2 до 6 ГБ). Также облегченная Android Oreo получила специальные версии штатных приложений Google, которые занимают меньше места на устройстве и оптимизированы для работы на скромном "железе" бюджетных смартфонов и экономии трафика. В частности, OC по умолчанию имеет новое приложение Datally, позволяющее следить за расходом трафика.



При этом The Verge подчеркивает, что особенности Android Go связаны именно с оптимизированными приложениями Google, и пока что неясно, насколько полезной будет новая OC в регионах, где сервисы Google заблокированы, например в Китае.



В настоящее время новая OC уже доступна производителям смартфонов. Предполагается, что первыми опробовать Android Go Oreo смогут пользователи из Индии, однако точные сроки выхода обновлений для конкретных устройств пока не называются.



Отметим, что специальные версии приложений для бюджетных устройств выпускают и другие компании. Так, в октябре прошлого года Facebook выпустила облегченную версию своего мессенджера для развивающихся стран, а недавно приложение под названием Messenger Lite стало доступно пользователям по всему миру.