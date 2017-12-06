Смартфоны нарушают баланс химических веществ в мозге

Ученые из Корейского университета изучили мозг подростков с помощью магнитно-резонансной спектроскопии. В исследовании приняли участие 9 представителей сильного пола и 10 представительниц прекрасного пола. Средний возраст участников составлял 15,5 года, сообщает DNA.



Добровольцы были зависимы от смартфона либо интернета. 12 зависимых участников в течение 9 недель ходили на когнитивно-поведенческую психотерапию. Исследователи обнаружили: у зависимых подростков оказались повышены уровни депрессии, тревоги, импульсивности и тяжесть бессонницы.



До и после когнитивно-поведенческой психотерапии специалисты провели магнитно-резонансную спектроскопию. Также этот метод применили для исследования мозга контрольной группы. Исследователи оценивали соотношение уровней гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и Glx (глутамата и глутамина). ГАМК - тормозной нейромедиатор, а Glx - возбуждающий.



У добровольцев с зависимостью от смартфона и интернета до психотерапии в передней части коры головного мозга было существенно больше ГАМК по отношению к Glx. По словам ученых, повышение уровня ГАМК может привести к ряду негативных последствий, к примеру, сонливости и тревоге.

