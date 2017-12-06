Утром под Радой произошли столкновения - искали Саакашвили

В среду утром правоохранители совершили попытку обнаружить и задержать лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской областной государственной администрации, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в лагере возле Верховной Рады, произошли столкновения.



Стрим обстановки под Верховной Радой размещен на странице соратника Саакашвили Давида Сакварелидзе в Фейсбуке.



К лагерю возле Верховной Рады в среду около 6.00 подъехало несколько автобусов с правоохранителями. Несколько десятков правоохранителей колонной зашло на территорию лагеря где пытались найти Саакашвили.



Из палаток начали выходить проснувшиеся люди. Произошли столкновения между полицейскими и участниками акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.



После непродолжительного пребывания в лагере правоохранители отступили, погрузились в автобусы и отъехали от лагеря.



В лагере заявляют о пострадавших в ходе столкновений.



Участники акции под Верховной Радой продолжают баррикадироваться и призывают киевлян прийти и поддержать акцию.

