Саакашвили отказался идти на допрос по делу о госперевороте

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили не собирается идти в среду на допрос, сообщила изданию "Украинская правда" пресс-секретарь его партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар. "Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомление о подозрении", — сказала Почтар.

Ранее "Украинские новости" сообщили со ссылкой на пресс-секретаря Саакашвили Дарью Чиж, что политик явится на допрос. Почтар в интервью УП опровергла эту информацию.

Сутки на явку



Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа, чтобы явиться к следователю Службы безопасности страны, пригрозив, что иначе правоохранители "сделают все необходимое, чтобы политик явился к следователю". "Считаю, что приход к следователю завтра с 09.00 (10.00 мск) в СБУ лично Саакашвили лишит страну лишних потрясений. Призываю Саакашвили проявить мужество и ответственность за свои слова", — добавил он.



При этом Луценко заявил, что сейчас Саакашвили находится в статусе "человека, который убежал из-под стражи".



Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам он забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть, "если до него дотронутся". На место приехали адвокат и около 50 сторонников экс-президента Грузии, которые устроили потасовку сотрудниками правоохранительных органов. Через какое-то время силовикам удалось оттащить Саакашвили от края крыши дома, вывести его из дома и посадить в машину.



Когда они пытались вывезти политика со двора, активисты блокировали дорогу. Они смогли взломать дверь микроавтобуса и освободить Саакашвили. Затем экс-губернатор вместе со сторонниками отправился к Верховной раде, где потребовал импичмента президента и отставки руководства Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.



В СБУ ранее сообщили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела по части первой статьи 256 УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.



Сам Саакашвили отверг все обвинения и заявил, что планирует оставаться в палаточном городке возле Верховной рады в Киеве и добиваться импичмента президента Украины Петра Порошенко. "Кстати, они говорили, что я в розыске, я вот, вот я. Я же в розыске, давайте, я тут, но не советую вам выполнять преступные приказы", — сказал он. Оппозиционный политик также пообещал вернуть сотрудникам СБУ надетые на него наручники, чтобы их надели на Порошенко.

