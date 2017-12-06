Активисты затравили экс-регионалку – у женщины произошел выкидыш

В Киеве неизвестные активисты постоянно угрожают расправой бывшей регионалке Ирине Белеле, переехавшей из Донецка в столицу в 2014 году. Женщина неоднократно обращалась в полицию, но все безрезультатно.



«Я состояла в Партии регионов в Куйбышевском районном совете города Донецка. Вступила в партию в 2003 году, принимала активное участие в предвыборной кампании в 2004 году и позднее. Работала юристом крупной всеукраинской организации. С конца 2013 года проживаю в Киеве», - рассказала она журналистам.



По ее словам, угрозы начали поступать в 2014 году.



«Ввиду имеющейся у меня информации о Майдане 2013-2014 годов, собранной мною лично, я стала заложником того, что знаю, и объектом преследований, угроз и нападений со стороны неизвестных лиц, явно имеющих отношение к происходящему в Украине людей. С 2014 года я начала получать угрозы от непонятных людей с оскорблениями - по телефону и на улице», - сообщила Ирина.







Кроме того, по ее информации, в августе 2017 года во время утренней пробежки в парке на нее было совершено нападение.



«На меня напали двое неизвестных мне мужчин, нанесли несколько сильных ударов, сказав - «чтобы я убиралась, что я регионаловская сука, что это последнее предупреждение» и т.д. Последствия этих ударов для меня стали плачевными: травма головы, удар в живот, вследствие чего произошел выкидыш, я была на 5-й неделе беременности», - сказала Ирина.









При этом обращения в правоохранительные органы результата не принесли, отметила она.



«Я обратилась за помощью в правоохранительные органы и наткнулась на полное безразличие и отсутствие защиты, - сообщила женщина. - После подачи заявления я сразу пошла в райотдел узнать, заведено ли дело, назначен ли следователь, чтобы по горячим следам начать расследования. При входе меня сразу отшили, я потребовала номер дела, мне с трудом его дали, указав на дверь и сказав, что следователь со мной свяжется. Я обратилась за помощью к адвокату и через суды пытаюсь добиться допроса, расследования, следственного эксперимента, защиты в конце концов. Прошло четыре месяца, следователь даже не связался со мной. Угрозы мне продолжают поступать на телефон. Подано два иска с требованиями начать расследование, добросить меня как потерпевшую, провести следственный эксперимент. Судебные решения не удовлетворяют наши требования в расследовании дела», - рассказывает Ирина.



Ранее, по данным сайта Оппозиционного блока, были неоднократно зафиксированы случаи подобных нападений. Так, 16 сентября 2014 года активисты «Автомайдана» возле здания Верховной Рады Украины схватили народного депутата Украины от Партии регионов Виталия Журавского, бросили в мусорный бак, облили зеленкой.



30 сентября 2014 года в Одессе активисты «Автомайдана» и «Правого сектора» напали на народного депутата Украины Нестора Шуфрича, пытались провести «мусорную люстрацию».



17 марта 2014 года активисты так называемого «Народного трибунала» во главе с Ю.Павленко (Хортом) угрожали депутатам Винницкого областного совета от Партии регионов.



1 сентября 2014 года председатель ветеранской организации Токмакского района (Запорожская область) Юрий Наконечный был избит радикально настроенной группой молодчиков за то, что не позволял осквернять атрибутику Великой Отечественной войны.

