Грицак и Луценко прибудут в Раду для отчета в 12:30

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прибудут в Верховную Раду для отчета перед народными депутатами в среду, 6 декабря, в 12:30, сообщил председатель украинского парламента Андрей Парубий.



"Я сегодня пригласил руководителя Службы безопасности Украины, а также генерального прокурора. Моя позиция заключается в том, чтобы до 12:00 рассмотреть законопроекты, которые стоят в повестке дня, а в 12:30 заслушать Грицака и Луценко", - сообщил А.Парубий, открывая пленарное заседание Верховной Рады в среду.



Он также сообщил, что руководители Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, которые также приглашены на заседание парламента в среду, ответили ему, что находятся в командировке.

