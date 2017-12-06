Western Union начал блокировать операции, связанные с криптовалютами

Американская компания Western Union, специализирующаяся на денежных переводах, начала блокировать банковские операции, которые связаны с криптовалютами. Об этом сообщает Cointelegraph.



Решение компании запретить услуги или транзакции, связанные с криптовалютами, регулируется внутренними правилами.



Один из пользователей Reddit сообщает, что компания проинформировала криптовалютную биржу Kraken о том, что она не обрабатывает транзакции, связанные с цифровыми валютами, потому что это противоречит ее внутренним правилам.



Отмечается, что это решение WU может негативно повлиять на работу криптовалютных бирж, а также потребителей, использующих криптовалюты.



В свою очередь, это также может повлиять на прибыльность компании, поскольку в долгосрочной перспективе она потеряет много бизнесов, учитывая растущую популярность криптовалют во всем мире.



Запрет WU на транзакции, связанные с криптовалютами, аналогичен действиям различных финансовых организаций по всему миру, которые не позволяют своим клиентам покупать и продавать цифровые валюты. Некоторые банки даже закрыли счета, связанные с криптовалютами.



Хотя это плохой прецедент для рынка виртуальных валют, никто из аналитиков не сомневается в том, что это никак не скажется на растущем, в последнее время, курсе биткоина.

