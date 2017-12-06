Гройсман: ВСУ входят в тридцатку лучших армий мира

Украинская армия – одна из сильнейших в Европе на данный момент и входит в ТОП-30 лучших армий мира. Об этом в среду, 6 декабря, заявил премьер-министр Владимир Гройсман по случаю Дня Вооруженных сил Украины. "Украинская армия стала одной из самых сильных в Европе и входит в 30 самых лучших армий мира. И главное - в обществе выросло уважение к своим защитникам и их рискованной профессии, а вместе с тем непрестанно растет и социальный статус военнослужащих.



Особенно трогательно видеть, как сотни людей с цветами торжественно выходят встречать воинские подразделения, которые возвращаются из ротации в зоне антитеррористической операции домой", - отметил Гройсман.



По его словам, в настоящее время Вооруженные Силы Украины способны выполнять задачи самого высокого уровня сложности, а солдаты и офицеры являются высококлассными специалистами.



По словам премьера, перед правительством стоит новая задача - до 2020 года Вооруженные Силы Украины должны соответствовать всем базовым стандартам НАТО. Он также пожелал военнослужащим крепкого здоровья, профессионального роста, боевой удачи и счастливого возвращения домой.

