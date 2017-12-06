СБУ предотвратила теракт на военном объекте в Сумской области

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили террористический акт на одном из военных объектов Сумской области, сообщается на официальной странице СБУ в среду.



"Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ как информатор. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона… В начале декабря злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов, он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины. Взрывное устройство, эквивалентное почти 2кг тротилла, было передано через "закладки", - говорится в сообщении.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.



Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта). Ведется досудебное следствие.

