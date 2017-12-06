Гриневич обещает ликвидировать очередь в детсадах до 2020 года

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что до 2020 года в Украине планируется создать 96 тыс. 147 мест в дошкольных учебных заведениях. "Планируется в период до 2020 года в Украине создать 96 тыс. 147 дополнительных мест в дошкольных учебных заведениях. Это позволит не просто ликвидировать очередь, это позволит обеспечить нормальную загруженность групп в заведениях", - сказала она в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.



При этом более 10 тыс. мест планируется создать в Киевской и Львовской областях, а в Киеве - 9 тыс. мест.



На сейчас в Киеве в очереди в детсады стоит около 8 тыс. детей, а в Одесской - 9 тыс.



По состоянию на сентябрь 2017 года, всего в Украине в очереди в детсад стояло 52,2 тыс. детей, а конкурс составляет 112 детей на 100 мест.



Министр отметила, что на сегодня нехватка кадров сферы дошкольного образования составляет около 4 тыс. человек, а при увеличении количества садиков необходимо обеспечить подготовку новых необходимых кадров.



По ее словам, планируется стимулировать создание коммунальных и частных дошкольных учреждений образования.

