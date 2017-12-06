Саакашвили объявлен в розыск - Генпрокуратура

Подозрение лидеру партии "Рух новых сил", экс-главе Одесской областной государственной администрации, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили направлено по его адресу, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.



"Также объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины (покушение на содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенное группой лиц - ИФ)", - написал А.Лысенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.



По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры, проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.



Как сообщалось, днем ранее Генпрокуратура подготовила и передала главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск М.Саакашвили, который сбежал из-под стражи во время транспортирования его на допрос в СБУ.



Перед этим, как сообщил пресс-центр СБУ, М.Саакашвили задержали и в присутствии адвоката объявили ему о подозрении в совершении преступления. В то же время адвокаты М. Саакашвили указывают на незаконность объявления их подзащитного в розыск, поскольку на законных основаниях ему не предъявлены подозрения, он не являлся задержанным.

