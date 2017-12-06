Кремль: говорить о признании Иерусалима столицей Израиля преждевременно

Москва считает преждевременным говорить о признании Иерусалима столицей Израиля со стороны США, однако в Кремле обеспокоены возможными осложнениями ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Говорить о тех решениях, которые еще не объявлялись, мы не хотели бы», — сказал Песков.



Он отметил, что президент России Владимир Путин провел ряд международных переговоров, в том числе с президентом Палестины Махмудом Аббасом.



«Ситуация непростая, и в разговоре с Аббасом именно выражалась обеспокоенность этой ситуацией и возможным осложнением этой ситуации», — добавил Песков.

