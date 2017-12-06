Сыроид призвала президента уволить генпрокурора

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид призвала президента Украины Петра Порошенко уволить генерального прокурора Украины Юрия Луценко, так как он нарушил все принципы судопроизводства и унизил народного депутата.



"Президент должен немедленно освободить Юрия Луценко от обязанностей генерального прокурора и обратиться к парламенту с представлением о его отставке... Необходимо немедленно расследовать преступление, совершенное генеральным прокурором в стенах украинского парламента. Если этого не произойдет, вы все, к сожалению, приговорены", - заявила О.Сыроид на пленарном заседании Верховной Рады в среду.



По ее словам, генеральный прокурор Украины во вторник, 5 декабря, в стенах парламента "угрожал народному депутату Украины и пытался унизить его".



Также по мнению вице-cпикера, Ю.Луценко "нарушил практически все принципы судопроизводства".



Как сообщалось, во вторник, 5 декабря, Ю.Луценко, докладывая в Верховной Раде о возможных правонарушениях, в которых подозревают лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, предложил лидеру фракции "Самопомич" Олегу Березюку добровольно сдать депутатский мандат.



Перед этим О.Березюк раскритиковал действия власти и представителей силовых структур в отношении М.Саакашвили и высказался в поддержку М. Саакашвили.

