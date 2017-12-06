Фьюри: я остаюсь вне ринга из-за политики

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) считает, что его не пускают в ринг из-за политики.



"Я остаюсь вне ринга из-за политики. То же самое делали с Мухаммедом Али. Два года я был вне ринга. Мухаммеду Али запрещали выступать три года и семь месяцев. Но он завершил карьеру как величайший.



Я много работаю, я тренируюсь, и все идет хорошо. Мой вес снижается. Я доволен тем, чего достиг в моей карьере. Но есть старая истина: "хорошего человека не сломить". И это относится ко мне. Я хороший человек, и вы не сможете сломить меня, кто бы что ни говорил", - цитирует британца BoxingScene.

