Порошенко: армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в тылу

Власти Украины дают достойный отпор попыткам раскачать ситуацию в Украине, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Я думал, что меня трудно чем-то удивить, но то, что вчера услышала вся страна, шокировало всех.. Конечно. Благодарю СБУ и Генпрокуратуру за профессиональную работу по защите национальных интересов и государственности", - заявил П.Порошенко в ходе торжеств по случаю Дня ВСУ в среду в Львовской области.



"Президент и правительство, конечно же, уважают право людей на мирный протест. И мы это демонстрировали в течение последних недель. Хотя организаторы акций (протеста в Украине – ИФ) жаждали крови и всячески провоцировали силовиков. А на терпимость наших правоохранителей они, как проистекает из перехваченных разговоров, даже в Москву жаловались" – подчеркнул президент.



"Друзья, армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в тылу. Мы даем подобным попыткам отпор и я чувствую в этом поддержку со стороны общества", - добавил глава украинского государства.

