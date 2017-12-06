Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие и принуждение к браку.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №4952 "О внесении изменений в некоторые законы в связи ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия относительно женщин и домашнего насилия" во втором чтении и в целом проголосовал 241 народный депутат на пленарном заседании в среду.



Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект имплементирует положение Стамбульской конвенции. При этом стоит отметить, что Верховная Рада пока не ратифицировала эту конвенцию.



Принятым законом в Уголовный кодекс Украины вводятся статья о домашнем насилии. В данной статье дается определение домашнему насилию, а также определяется ответственность за совершение его – общественные работы от 150 до 240 часов, арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет, или лишение свободы до 2 лет.



Кроме того, в Уголовном кодексе в ст. 151-3 народные депутаты предусмотрели уголовную ответственность за принуждение к браку или продолжение принудительно заключенного брака, за принудительное сожительство, принудительный брак с целью перемещения человека в другую страну. За такие деяния предусматривается уголовная ответственность в виде ареста до 6 месяцев, ограничение или лишение свободы до 3 лет.



Документом также прописаны ограничительные меры, которые могут применяться в отношении совершившего домашнее насилие с целью защиты пострадавшей стороны. Это может быть запрет находиться в месте совместного проживания, ограничение общения с ребенком, запрет приближаться к пострадавшему на определенное расстояние, запрет телефонных разговоров, а также направление нарушителя на прохождение программы для обидчиков.



Кроме того, народные депутаты уточнили в Уголовном кодексе положения статей, касающихся сексуального насилия.



В Уголовном кодексе также прописали, что отягчающим обстоятельством при совершении преступления будет совершение его в присутствии малолетнего, преступление в отношении психически больного человека или малолетнего.



Отягчающим обстоятельством также будет также совершение преступления в отношении как действующего, так и бывшего супруга (супруги).

