Папа Римский призвал не переносить посольство США в Иерусалим

Папа Римский Франциск в среду выразил озабоченность из-за решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим и призвал соблюдать статус-кво.



Как сообщил ранее представитель Белого дома, Дональд Трамп объявит об этом решении сегодня, 6 декабря. По мнению экспертов, за этим может последовать уже юридическое признание Штатами столицей Израиля Иерусалима, однако эта перспектива вызывает обеспокоенность ряда международных игроков, в том числе России.



"Не могу скрыть своей глубокой озабоченности в связи со сложившейся в последние дни ситуацией и в то же время не обратиться с печальным призывом соблюдать статус-кво города в соответствии с многочисленными резолюциями ООН", — заявил понтифик на всеобщей аудиенции в среду.



Иерусалим, по словам папы, "остаётся уникальным городом, священным для евреев, христиан и мусульман".



Папа выразил надежду, что в вопросе Иерусалима "будут преобладать мудрость и терпение, дабы избежать новых трений в международной панораме, которую уже сводят судороги многочисленных жестоких конфликтов".



Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.



Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

