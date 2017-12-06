«Время строить»: дом мечты для многодетной семьи, которая живет на улице и готовит еду на костре

В субботу, 9 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер» выйдет второй выпуск масштабного реалити-шоу «Время строить». В этой программе команда проекта будет создавать дом мечты для многодетной семьи Зои из Житомирской области. У команды проекта грандиозные планы! Получится ли воплотить их в жизнь?



Семья, о которой пойдет речь в этой программе, оказалась на улице в прямом смысле слова. Зоя и ее дети ночевали под открытым небом, готовили еду на костре. Чтобы прокормить семью, женщине приходилось тяжело работать, часто – в две смены.



«И до этого ей жилось нелегко – одна воспитывала детей, а тут такая беда, – рассказывает подруга Зои, Елена. – Снимать жилье на ее зарплату – невозможно. Не говоря о том, чтобы купить новый дом… А ведь главное – нужно было кормить детей. Мы помогали, чем могли, конечно, но она мечтала, чтобы у нее снова появился свой дом. Не для себя — для детей!»



История Зои и ее детей очень тронула команду проекта «Время строить». Идея помочь этой семье сплотила сотни людей – соседей, друзей и односельчан. Тех, кто общался с женщиной и ее детьми, и тех, кто был просто наслышан о ее горе.



История многодетной мамы впечатлила звездных участников программы, которых позвали на помощь. Принять участие в строительстве нового дома и новой жизни для Зои и ее детей вызвались шоумен и продюсер Алексей Потапенко (Потап), шеф-повар программы «Готовим вместе» Андрей Дромов и дизайнер Екатерина Шаховская. Звезды были поражены масштабом проекта. А также тем, насколько все в нем «по-настоящему».



«Я хочу сказать огромное спасибо телеканалу «Интер» за то, что они взялись за такой проект, – делится впечатлениями Потап. – Когда я соглашался принять участие, до конца не верил, что здесь все будет по-настоящему. Но когда мы зашли на площадку, я увидел стройку, работа на которой кипит, и людей, которые помогают друг другу. Это очень трогательно».



Что будет делать Потап на стройке? Каким будет дом мечты для этой семьи? Какие сюрпризы ждут Зою и ее детей? Не пропустите! В субботу, 9 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер» – «Время строить».

