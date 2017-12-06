Курс биткоина преодолел отметку в $13 000

Сегодня, 6 декабря, цена биткоина на большинстве криптовалютных бирж преодолела рубеж в $13 000. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coinmarketcap.



Как отмечается, текущая рыночная капитализация биткоина составляет $218 млрд — по этому показателю BTC обогнал компании Intel ($210 млрд), Oracle ($203 млрд) и Coca-Cola ($195 млрд).



Биткоин по-прежнему популярнее всех остальных криптовалют вместе взятых — его индекс доминирования составляет 57,8%.

